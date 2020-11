State cercando un nuovo gestore mobile che soddisfi il vostro fabbisogno giornaliero? Dite la verità: state pensando alle offerte di Iliad, gestore che negli ultimi tempi sta continuando a crescere. Questa nuova azienda arrivata da poco più di due anni sul territorio italiano con le sue promozioni telefoniche ha dimostrato di poter far tranquillamente parte della bagarre quotidiana tra i vari gestori telefonici.

È innegabile infatti che soluzioni come la celebre Giga 50 siano tra le più appetibili soprattutto fra quegli utenti che hanno voglia di cambiare gestore telefonico. Effettivamente non si potrebbe pensare più di due volte a sottoscrivere un’offerta che permette di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti con tanto di 50 giga in 4G per soli 7,99 € al mese e per sempre.

Iliad: non solo telefonia mobile, arriva la fibra ottica con il benestare di Open Fiber

Dalla prossima estate del 2021 Iliad potrebbe ufficializzare la sua rete fissa con fibra ottica, proprio come anticipato mesi addietro.

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.