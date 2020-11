Il gestore WindTre propone una serie di offerte operator attack particolarmente economiche. Gli utenti che desiderano acquistare una nuova SIM ed effettuare il trasferimento del numero all’operatore nato dalla fusione dei singoli gestori Wind e 3 Italia hanno infatti la possibilità di ottenere delle offerte disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese.

Offerte WindTre Go 50: ecco le tariffe dedicate ai clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità!

Le offerte operator attack più economiche del gestore WindTre sono dedicate ai clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero. Ai primi è riservata la tariffa WindTre Go 50 Fire Plus; ai secondi è rivolta, invece, l’offerta WindTre Go 50 Top Plus.

Le due offerte WindTre permettono di ricevere ogni mese 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile; minuti illimitati verso tutti i numeri; e 200 SMS verso tutti i numeri.

L’offerta WindTre Go 50 Top Plus, rivota nello specifico ai clienti Fastweb, PosteMobile e di altri operatori virtuali, prevede una spesa di rinnovo di soli 5,99 euro al mese. L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus, disponibile esclusivamente per i clienti Iliad, invece, necessita di una spesa di rinnovo di soli 6,99 euro al mese.

L’attivazione di entrambe le offerte qui citate può essere effettuata attraverso l’apposita pagina presente sul sito ufficiale del gestore WindTre, il quale consente di ottenere la tariffa richiesta senza andare incontro ad alcun costo di attivazione. I nuovi clienti, infatti, dovranno sostenere soltanto la spesa necessaria all’acquisto della nuova SIM, che sarà spedita tramite corriere, e il primo rinnovo anticipato della tariffa.