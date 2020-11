Alcune bottiglie vuote di Tequila – prodotte dalla celebre azienda automobilistica Tesla – sono state rivendute online a cifre impensabili. Nonostante le cifre surreali, la Tequila targata Tesla è stata venduta nel giro di poche ore.

Decine di annunci della nota bottiglia vuota a forma di fulmine sono apparsi su eBay nei giorni scorsi, alcune per oltre 4.000 dollari, che in euro equivalgono quasi alla stessa cifra. Il prezzo originale di queste particolari bottiglie di Tequila è di 250 dollari. Un prezzo già poco modesto, nessuno avrebbe mai pensato che qualcuno le avrebbe rivendute vuote e aumentando il prezzo. Ancor più sbalorditivo che qualcuno le abbia acquistate.

Tesla ha iniziato a vendere bottiglia di Tequila sul suo sito web giovedì, rivendute su eBay il giorno seguente. Il CEO dell’azienda, Elon Musk, ha twittato che stava annegando i suoi dolori con “Teslaquila“, insieme a una sua foto con un cartello di cartone che diceva: “Bankwupt!” La Tequila prodotta da Tesla è l’ultima di una serie di merce di dubbia esistenza prodotte da Musk.

Rivendute su eBay le bottiglie di Tequila prodotte da Tesla ma a prezzi surreali

Musk è una delle personalità note più particolari degli ultimi anni. Nel 2018, ad esempio, ha venduto lanciafiamme per un valore di 10 milioni di dollari in soli quattro giorni. I lanciafiamme a marchio The Boring Company – un’altra delle aziende di Musk – in realtà erano torce. Anche in questo caso, quando i lanciafiamme sono terminati sul sito dell’azienda erano già disponibili su eBay nelle ore successive. Il prezzo di partenza si aggirava intorno ai 45,000 dollari.

Uno dei tanti dubbi su questa vendita di bottiglie è l’assenza della tequila stessa. eBay, infatti, non consente la vendita di alcolici sulla propria piattaforma. Solo venditori autorizzati da eBay possono vendere regolarmente alcolici e al momento solo in pochi Paesi. Ancor più curioso è il reale prezzo della tequila venduta da Tesla. Trattasi infatti di una produzione californiana, di un produttore che prende il nome di Nosotros Tequila. Il prezzo delle bottiglie di tequila vendute dal reale produttore di quest’alcolico è di 50 dollari.