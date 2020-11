Una delle piattaforme di streaming online certamente più conosciute su tutto il pianeta è Netflix, il noto sito californiano vanta infatti una platea di utenti a dir poco mostruosa, conquistata a suon di contenuti avvincenti e di qualità, i quali hanno contribuito col tempo ad accrescere la popolarità del sito fino a renderlo il best che è oggi.

Ovviamente grazie alla sua enorme popolarità, Netflix ha un nome risonante e di tutto il rispetto, il quale salta subito agli occhi, cosa che però a quanto pare nasconde i suoi lati negativi, infatti spesso il nome di Netflix viene sfruttato in alcune truffe per cercare di ingannare gli utenti che magari leggendo il nome autorevole cascano nell’inganno senza scampo.

Proprio ultimamente in rete sta circolando una truffa che mira a rubarvi il vostro account e il denaro depositato sulla carta ad esso collegato, vediamo insieme i dettagli.

Non fidatevi di questa mail

Nel caso nella vostra casella mail doveste incappare in questa comunicazione, scartatela immediatamente e non datele seguito, essa infatti altro non è se non una truffa creata appositamente per frodarvi.

Se seguirete infatti i passi in essa indicati, verrete reindirizzati in una pagina dove vi verranno chiesti i dati sensibili sia del vostro account che del vostro conto corrente i quali, una volta inseriti, verrebbero copiati dai truffatori e sfruttati per derubarvi rapidamente lasciandovi a mani vuote.

Il consiglio che vi diamo è quello di dubitare di questa tipologia di mail, dal momento che esse spesso, per non dire sempre, si tratta di mail truffaldine che cercano solo di spillarvi denaro.