Una nuova offerta senza limiti compare direttamente nei negozi Vodafone sparsi per il territorio italiano, gli utenti si ritrovano a poter accedere a 50 giga di traffico dati al mese, godendo nel contempo di altri contenuti inclusi nel canone fisso di soli 9,99 euro.

La promozione è qualcosa di incredibile, anche se purtroppo viene commercializzata esclusivamente in versione operator attack, quindi raggiungibile per gli utenti che si ritrovano in uscita da un operatore in particolare, quale è TIM, Tiscali o CoopVoce. L’accesso alla suddetta è limitato con portabilità obbligatoria del numero originario, ma sopratutto con acquisto di una SIM ricaricabile al costo fisso di 10 euro; a questo andrà aggiunto anche un contributo di 5 euro per la promozione in sé.

Vodafone: le offerte sono le migliori in assoluto

Il suo nome è Special Unlimited, presenta un prezzo fisso di 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente andrà ad acquistare in fase di attivazione. Sono assenti i vincoli contrattuali di durata, in altre parole sarà possibile abbandonare in un qualsiasi momento Vodafone, ritrovandosi a tutti gli effetti esenti dal pagamento di una penale o di altro tipo di limitazione.

All’interno della promozione trovano posto 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile in Italia, corrispondente per l’esattezza a 600Mbps in download (parlando ovviamente di 4.5G), affiancati da illimitati minuti per chiamare chiunque e di SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

L’attivazione della promozione è possibile in ogni singolo punto vendita Vodafone dislocato sul territorio.