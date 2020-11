Con il lancio della prima generazione di AirPods, Apple è entrata ufficialmente nel mondo delle cuffie true-wireless. Il produttore di Cupertino ha raggiunto un successo incredibile considerando che le cuffie sono uno degli accessori best-seller in catalogo.

Per questo motivo, si sono susseguiti aggiornamenti e nuove versioni che hanno portato alla creazione anche delle AirPods Pro. Questo nuovo modello, pur mantenendo altissima la qualità audio, aggiunge la funzionalità ANC per isolare i rumori esterni.

Stando alle ultime informazioni provenienti dalla rete, sembra che Apple sia pronta per il lancio di un nuovo modello di cuffie true-wireless. Le indiscrezioni sembrano concordi nell’indicare che a breve potrebbero arrivare le AirPods 3.

Apple sta lavorando sulle AirPods 3

Il leak infatti mostra una scansione ai raggi X del case che ospita le cuffie. Ne emerge che le AirPods 3 hanno una struttura interna e una configurazione generale che ricorda molto quella delle AirPods Pro. Questo significa che Apple ha deciso di unificare il design tra le due linee di cuffie.

Ovviamente il design sarà simile ma non totalmente sovrapponibile in quanto la terza generazione sarà leggermente più piccola della variante Pro. Inoltre, sarà anche possibile aggiungere anche dei gommini in silicone per una migliore aderenza all’interno dell’orecchio.

Al momento non si conoscono le specifiche tecniche delle AirPods 3, ne sono emersi dettagli sulle feature. Anche il lancio al momento non è stato confermato ufficialmente. L’unica certezza disponibile al momento è che Apple terrà un evento il prossimo 10 novembre. In questa conferenza il gigante di Cupertino dovrebbe svelare i nuovi Mac e forse con un annuncio a sorpresa anche le nuove cuffie.