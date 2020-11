Bennet riprende la strada del SottoCosto, con il volantino che punta a strappare la clientela dalle mani dei principali rivenditori di elettronica del nostro paese. I prezzi dei prodotti in promozione sono ottimi, come la qualità generale delle offerte.

Il Tasso Zero è ormai parte integrante di ogni campagna promozionale, di conseguenza anche Bennet ha voluto mettere gli utenti a proprio agio, offrendo loro la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità, proponendogli la rateizzazione senza interessi al superamento di una determinata soglia minima di spesa.

Bennet: tutti gli sconti sono alla portata degli utenti

Il prodotto su cui Bennet ha voluto maggiormente puntare è l’Apple iPhone 11, uno smartphone di fascia medio-alta in vendita nel periodo a 649 euro, con all’interno tantissime componenti di qualità elevatissima. Sebbene sia già stato presentato l’iPhone 12, è comunque importante sottolineare la presenza del suddetto modello, poiché può essere ancora considerato una valida alternativa per l’utente che vuole raggiungere l’ecosistema dell’azienda di Cupertino.

In alternativa, restando entro il mondo Android, il terminale che vi possiamo consigliare è il Samsung Galaxy S10 Lite, un dispositivo veramente molto economico in confronto alle qualità generali che offre. Il suo prezzo finale è infatti di soli 399 euro.

Naturalmente il volantino Bennet non si limita né ai suddetti terminali, né alla categoria merceologica discussa nell’articolo, per questo motivo non possiamo che raccomandare la lettura delle pagine della campagna, per scoprire ogni singola promozione dell’azienda.