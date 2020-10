Ogni smartphone ovviamente ci offre numerose funzionalità, le quali possono esprimersi al massimo delle loro potenzialità solo tramite le apposite app, eccovi un elenco di dieci app che ogni smartphone deve possedere ad ogni costo.

10 Applicazioni fondamentali

Waze

Waze è una applicazione progettata per la navigazione in auto ed è veramente molto apprezzata dall’utenza, se avete bisogno di un navigatore che vi salvi dagli ingorghi, dagli autovelox e vi indichi la retta via Waze è ciò che cercate.

Truecaller

Non c’è cosa più fastidiosa al mondo delle chiamate moleste e a tratti aggressive dei call center pronti a riempirvi di proposte per contratti legati a svariate utenze, Truecaller saprà liberarvi di queste chiamate bloccandole e contrassegnandole di rosso.

Moovit

Chi usa spesso i mezzi pubblici non può non avere Moovit, un’app che monitora costantemente le linee pubbliche e calcola il percorso migliore per arrivare a destinazione.

NeN

App collegata ad una medesima utenza di Luce che ci permette di tenere sotto controllo ogni consumo di luce e soprattutto di aggiornare costantemente dai anagrafici e riferimenti, ovviamente anche i valori degli importi da corrispondere a fine mese saranno facilmente visualizzabili.

Stocard

Stocard vi consentirà di registrare sullo smartphone tutte le carte fedeltà offerte dai vari supermercati e di averle a disposizione in ogni momento senza appunto dover trasportare carte fisiche di ogni tipo.

Spotify

App che preceduta dalla sua popolarità, Spotify e indispensabile per ascoltare musica senza limiti di ogni tipo, di sicuro deve essere il compagno di viaggio di ogni utente.

Justeat

App dedicata al cibo e in particolare alle ordinazioni online, se vivete in una grande città e desiderate vedere arrivare il cibo direttamente a casa vostra Justeat è sicuramente indispensabile.

Pocket

App pensata per tutti i curiosi che magari, imbattutisi in un argomento o un contenuto online interessante, desiderano salvarlo al volo per poi leggerlo con calma in un secondo momento.

Wher

Applicazione rivolta (Con sommo dispiacere) ad un pubblico femminile, essa serve a mostrare i percorsi più sicuri per tornare a casa, sottolineando le strade più illuminate e quindi magari più tranquille e privi di pericoli.

Goodreads

Piattaforma che costituisce una sorta di club del libro online, essa si rivolge a coloro che, in cerca di un nuovo libro da leggere, vogliono prima confrontarsi con pareri e commenti per non sbagliare l’acquisto.