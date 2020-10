La proposta commerciale di Iliad nel nostro paese è ancora in divenire. Il provider francese, che oramai occupa oramai una posizione molto solida nel mercato della telefonia mobile nazionale, nel corso dei prossimi mesi investirà sempre più risorse al fine di garantire agli utenti le migliori soluzioni ed esperienze.

Iliad, sta per partire la rivoluzione 5G in questi tempi ed in queste città

Se le promozioni low cost di Iliad già rappresentano un’eccellenza per i clienti ed anche per gli addetti ai lavori, l’obiettivo di Iliad è quello di ampliare sempre di più i servizi aggiuntivi a disposizione del pubblico. Un ruolo strategico, in questo senso, è affidato al 5G.

Una delle priorità per Iliad è il lancio delle prime reti 5G già nei prossimi mesi. La compagnia francese sta lavorando costantemente anche in queste settimane per velocizzare per quanto possibile il processo che porterà alla prima sperimentazione del 5G.

Le tempistiche per una prima disponibilità di linee 5G dipendono dagli interventi sulle infrastrutture propedeutiche. Gli scenari per il clienti di Iliad sono due. In un primo scenario, quello più complesso, il lancio del 5G potrebbe essere già possibile per la fine dell’anno con una particolare accelerazione dei lavori. Il secondo scenario, quello più vicino alla realtà, parla di prime sperimentazioni del 5G entro il primo semestre del 2021.

Altro punto importante è la distribuzione delle prime reti 5G. Replicando quanto già fatto da altri operatori come TIM, Vodafone ed in futuro anche WindTre, Iliad proporrà questa tecnologia nelle città capoluogo, in una prima fase di lancio.