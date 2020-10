Google sta lavorando al nuovo firmware per Next Hub Max. Il display intelligente attiverà Google Assistant anche in assenza di comandi specifici se l’utente è nei paraggi.

Solitamente, i prodotti che supportano Google Assistant devono essere attivati ​​con una frase: “Ehi, Google”. Tuttavia, sembra che l’azienda stia cercando di attivare il suo assistente vocale senza che gli utenti debbano dire frasi o parole in particolare. La nuova funzionalità potrebbe utilizzare la fotocamera per rilevare la presenza dell’utente e attivare di conseguenza l’assistente vocale. Per rilevare l’utente in una stanza ci sarà l’aiuto dei sensori a ultrasuoni integrati di Nest Hub Max,.

Il rilevamento a ultrasuoni di Nest ha la capacità di rilevare la presenza di qualcuno a circa 1,2 m dalla parte anteriore del dispositivo emettendo impulsi ultrasonici impercettibili. L’azienda afferma inoltre che la funzione di rilevamento degli ultrasuoni può essere utilizzata insieme alla videocamera sui display di Nest Hub Max. Google ha rifiutato di commentare dettagliatamente la nuova funzione.

Google Assistant potrà essere attivato senza pronunciare “Ehi, Google”, nuovo progetto dell’azienda

Questo non è l’unico progetto su cui Google sta lavorando per rendere Google Assistant così flessibile. Il gigante del web ha recentemente lanciato un nuovo aggiornamento alla sua piattaforma Android che invierà notifiche agli utenti quando il loro smartphone percepisce rumori sospetti. La funzione si presenta come un aggiornamento di Transcribe Live. Ora è in grado di sentire allarmi, sirene, bambini che piangono, campanelli, versi di animali, acqua corrente, persone che bussano alla porta e altro ancora.

Ad agosto, Google ha anche aggiornato accidentalmente alcuni altoparlanti intelligenti per la casa in modo che potessero ascoltare suoni come la rottura di vetri, un pluriball scoppiato, il serbatoio di un compressore d’aria e altri rumori. Sebbene tali funzionalità forniscano una maggiore sicurezza, c’è sempre una parte di esperti ed utenti preoccupati per la violazione della privacy.