Innovazione in casa Huawei. L’azienda ha appena presentato le prime cuffie wireless over-ear, le HUAWEI FreeBuds Studio. Dall’aspetto elegante, caratterizzato da una texture metallica opaca ed una fascia in acciaio inox, i padiglioni sono stati realizzati per garantire una perfetta vestibilità per qualsiasi orecchio. La fascia utilizza, invece, un design aerodinamico e può estendersi a 150° per adattarsi a diverse forme e dimensioni della testa.

Huawei lancia le nuove cuffie FreeBuds Studio, cosa c’è da sapere

HUAWEI FreeBuds Studio sono dotate di un driver diaframma personalizzato, mentre il codec audio L2HC permette di raggiungere una velocità di trasmissione fino a 960 kbps. Le cuffie offrono una esperienza audio potente, coinvolgente e di alta qualità, dettagliato ed immersivo.

Le cuffie sono poi dotate di funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) intelligente, in grado di adattarsi automaticamente all’ambiente attivando una delle tre modalità di cancellazione del rumore supportate. E’ anche presente la modalità Voice, che permette agli utenti di non perdere il contatto con la realtà circostante e di riuscire a dialogare ascoltando perfettamente il proprio interlocutore anche senza rimuovere le cuffie.

Interessante il supporto alla connessione dual-device, che permette di collegare le HUAWEI FreeBuds Studio a due dispositivi contemporaneamente. A tal proposito segnaliamo che le cuffie supportano sia i dispositivi Android che quelli Windows ed iOS.

Dal punto di vista dell’autonomia, invece, le HUAWEI FreeBuds Studio offrono venti ore di riproduzione con ANC attivo, spingendosi a 24 ore piene di autonomia con ANC spento. Grazie alla ricarica rapida, poi, si possono ottenere cinque ore di riproduzione in appena dieci minuti di ricarica.

HUAWEI FreeBuds Studio sono disponibili in pre-ordine a partire da oggi su Huawei Store al prezzo di 299 euro, con 6 mesi di HUAWEI Music inclusi. Tutti coloro che effettueranno l’acquisto su Huawei Store riceveranno 30 euro di sconto direttamente nel carrello.

La disponibilità del dispositivo in Italia presso gli altri canali di vendita, verrà comunicata nei prossimi giorni.