Durante queste settimane vi abbiamo informato delle principali offerte messe a disposizione da Vodafone nel panorama della telefonia mobile. Il provider inglese è però attivo con decisione anche nel settore della telefonia fissa con iniziative ad hoc per la Fibra ottica e per le telefonate verso tutti. La promozione dedicata alla Fibra ottica di Vodafone è ora molto più conveniente.

Vodafone, il bonus da 100 euro per chi sceglie la Fibra ottica

Il gestore inglese garantisce un bonus carburante di 100 euro per gli abbonati che si avvalgono della Unlimited Plus, la principale offerta tutto incluso per la telefonia fissa.

Con Unlimited Plus, i clienti avranno un ticket che prevede connessione senza limiti con le velocità della Fibra Ottica con la presenza di chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Il modem per la connessione internet è incluso nel prezzo. Il costo di Unlimited Plus si attesa sui 29,99 euro, con spese di attivazione incluse.

Sino al prossimo 23 Ottobre, gli utenti che scelgono di attivare la tariffa attraverso il sito internet ufficiale di Vodafone riceveranno anche 100 euro di buono carburante, da spendere in tutte le stazioni di servizi IP, Tamoil e Q8. Il buono sarà garantito in formato informatico agli utenti, una volta espletate tutte le pratiche di attivazione. L’offerta è però disponibile solo per le attivazioni online.

Oltre al bonus carburante, Vodafone mette a disposizione anche altri extra per gli utenti di telefonia fissa. La piattaforma streaming Vodafone TV è inclusa nel prezzo. Inoltre gli abbonati riceveranno anche dodici mesi gratis per Amazon Prime Video.