Vodafone negli ultimi mesi ha scelto di differenziare la sua strategia nel nostro paese e di imporsi al grande pubblico non solo come provider di telefonia, ma come media company. Oltre alle offerte ricaricabili ed in abbonamento per telefonia fissa e mobile, il gestore è ora anche impegnato nel campo dell’intrattenimento tv.

Vodafone, le migliori offerte streaming con Sky, DAZN e Amazon in regalo

Il provider ha lanciato già da molti mesi la sua Vodafone TV, il servizio streaming per la visione di contenuti legati al piccolo schermo. Tutti gli abbonati che sceglieranno di attivare questo servizio potranno ora beneficiare di importanti extra.

Tra le iniziative previste per i nuovi abbonati di Vodafone TV risulta esserci quella che prevede un piano gratuito di un anno per la piattaforma Amazon Prime Video. I clienti quindi potranno accedere a tutto il catalogo tra film e serie tv del servizio streaming americano.

Importanti anche i vantaggi legati al mondo dello sport, con le offerte di NOW TV. I clienti Vodafone avranno accesso a tutti i contenuti di Sky tra calcio e sport al prezzo di 30 euro al mese. Per chi fosse interessato, inoltre, anche ai titoli dell’intrattenimento Sky, tra serie tv e grandi show, il prezzo mensile per il piano extra di NOW TV sale a quota 40 euro.

La Vodafone TV, inoltre, prevede un vantaggio anche per DAZN. Tutti i clienti del servizio, infatti, laddove interessati possono attivare un account per la piattaforma sportiva di streaming con ben sei mesi a costo zero.