Dal 19 Ottobre 2020, salvo eventuali cambiamenti, nei rivenditori e nel sito ufficiale dell’operatore virtuale ho.Mobile è presente una nuova offerta tariffaria ho. 8.99 a 8.99 euro al mese.

Questa offerta è riservata ai nuovi numeri e ai nuovi clienti che provengono da PosteMobile, Kena Mobile, Digi Mobil e Daily Telecom. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile: offerta con 70 GB di traffico internet a meno di 10 euro al mese

In dettaglio l’offerta tariffaria ho. 8.99 prevede ogni mese un bundle di minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet in 2G, 3G e 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e 30Mbps in upload.

Il costo mensile di 8.99 euro è condizionato all’attivazione di un nuovo numero o all’effettiva portabilità entro 15 giorni dagli operatori a cui l’offerta è dedicata. In caso contrario, il nuovo cliente perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 12.99 euro al mese. Vi ricordo che attualmente non è più disponibile l’offerta con minuti, SMS e 50 Giga a 8.99 euro al mese.

In commercio, per ora solo nei punti vendita aderenti, è presente per i nuovi clienti ho. Mobile che attivano un nuovo numero mobile anche l’offerta tariffaria ho. 6.99 a 6.99 euro al mese. Quest’ultima comprende ogni mese un bundle di minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet in 2G, 3G e 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e 30Mbps in upload. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.