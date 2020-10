La telefonia mobile continua a svilupparsi notevolmente soprattutto per quanto riguarda gli operatori telefonici e le loro tariffe telefoniche low cost. Per gran parte dei consumatori è sempre più difficile trovare la tariffa perfetta per il proprio smartphone e per le proprie esigenze perché sul mercato c’è forse troppa scelta.

Ad attirare recentemente l’attenzione, però, è l’operatore telefonico virtuale Ho Mobile con delle tariffe decisamente allettanti visto i numerosi vantaggi inclusi. Eccovi svelati maggiori dettagli qui di seguito.

Ho Mobile e le offerte telefoniche: ecco quali sono le sue proposte

Ad oggi Ho Mobile è uno degli operatori telefonici più utilizzati soprattutto perché riesce a garantire un buon servizio appoggiandosi alle infrastrutture di Vodafone. Come gran parte degli operatori propone delle tariffe con dei contenuti decisamente prosperosi, una delle tariffe telefoniche più attivata è proprio la seguente:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi;

70GB di traffico dati per navigare in rete alla massima velocità del 4G.

Con questa tariffa, inoltre, non è previsto alcun costo nascosto per eventuali servizi aggiunti e non è previsto alcun vincolo, dunque, i consumatori possono disattivare l’offerta in qualsiasi momento e senza dover sostenere ulteriori spese. L’unico vincolo che c’è riguarda i consumatori che possono attivare questa offerta perché l’operatore telefonico specifica che possono attivarla tutti i consumatori che provengono da uno dei seguenti gestori telefonici: liad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A. e Spusu Italia.

Infine, il costo mensile da sostenere è pari a 5,99 Euro.