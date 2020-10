Se siete in possesso di uno smartphone Xiaomi non perdetevi questo articolo, infatti la nuova user interface presto sta per arrivare su molti smartphone della famiglia cinese, essa porterà con se numerose novità come ad esempio un restyling grafico atteso ormai da molto tempo e che servirà a svecchiare il set di icone già presenti.

L’interfaccia è pensata soprattutto per agevolare gli utenti durante le loro attività, essa punta infatti fortemente sulla intuitività della GUI, caratteristica fondamentale di ogni ottimo smartphone.

Ecco gli smartphone pronti per l’aggironamento

Mi 9

Mi 9T, Mi 9T Pro

K20, K20 Pro

In seguito, gli altri modelli sono:

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 9

Redmi Note 9s

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

POCOPHONE F1

POCO F1

Mi 10 Pro

Mi 10

POCO F2 Pro

POCO X2

Mi 8

Mi 8 Pro

Mi 8 Lite

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

10 Lite

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Mi MIX 2

Mi MIX 2S

Mi MIX 3

Mi MAX 3

Mi Note 3

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Se il vostro device è presente all’interno della seguente lista tenete gli occhi aperti alle notifiche di sistema, infatti da un momento all’altro potrebbe arrivare la richiesta per effettuare l’aggiornamento tanto desiderato.

Se altrimenti non siete presenti all’interno della seguente lista non vi resta altro da fare che attendere, probabilmente l’aggiornamento arriverà in un secondo momento a meno che il vostro device non sia troppo obsoleto.