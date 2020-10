L’operatore Tim Italia ha deciso di continuare a proporre due offerte molto interessanti, dedicate a tutti gli utenti Under 25, che non hanno ancora compiuto i 25 anni di età.

Stiamo parlando della Young Student Edition e della Young Senza Limiti, che propongono fino a 60 GB di traffico internet a meno di 15 euro al mese. Scopriamole nel dettaglio.

Tim: le offerte Young per gli Under 25 continuano

Si tratta di due offerte TIM riservate ai giovani, disponibili per i nuovi clienti che richiedono la portabilità o che attivano un nuovo numero e per i già clienti TIM ricaricabile. Queste includono Giga illimitati per chat, e-learning, social e musica nel caso di TIM Young Student Edition, mentre per TIM Young Senza limiti, Giga illimitati per chat, social e musica, oltre che navigazione su rete fino a 5G se c’è copertura.

TIM Young Student Edition offre ogni mese minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 40 Giga di traffico dati (20 Giga se si sceglie l’addebito su credito residuo) a 11.99 euro al mese. Questa offerta è attivabile fino al 30 Ottobre 2020. Se l’attivazione avviene online con spedizione a domicilio della SIM, il costo della SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In questo caso il primo mese e il costo di attivazione dell’offerta sono gratuiti.

TIM Young Senza Limiti offre ogni mese minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 60 Giga di traffico dati (30 Giga invece se si sceglie l’addebito su credito residuo) a 14.99 euro al mese. Se l’attivazione avviene online con spedizione a domicilio della SIM, il costo di quest’ultima è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In questo caso il primo mese e il costo di attivazione dell’offerta sono gratuiti. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.