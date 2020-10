Dazn è uno dei servizi di streaming più importante e più utilizzato nella nostra penisola. Tutti gli appassionati di sport che desiderano seguire la propria squadra o i propri sport preferiti non devono fare altro che abbonarsi al servizio mensile per godersi uno streaming in alta qualità, a casa e fuori casa. Il servizio costa ben 9,99 euro al mese, e non tutti sono disposti a pagare questa cifra ogni mese. Proprio per questo motivo vi dirò una modalità per farvi risparmiare molti soldi e ricevere a tutti gli effetti lo stesso identico servizio.

Leggete nel prossimo paragrafo per saperne di più!

Dazn a meno di 5€ al mese, ecco come fare

Non tutti lo sanno, ma presso molti negozi di elettronica è possibile comprare una tessere annuale per usufruire dello streaming di Dazn. Il costo della tessera è di 99,99€ per un anno di abbonamento, che vi abbasserà il costo dell’abbonamento, facendovi risparmiare due mesi di mensilità. Già seguendo questa modalità il costo scende a 8,33€, invece dei 9,99€ previsti. Può sembrare poco ma in realtà anno dopo anno il risparmio è effettivo.

Ma questo non è tutto. Infatti, è possibile dimezzare questa tariffa annuale grazie al servizio stesso proposto da Dazn. Nell’abbonamento è inclusa la visione su 6 diversi dispositivi, di cui 2 in contemporanea. Quindi, se avete degli amici, appassionati come voi di sport, potreste pensare di dividervi l’abbonamento. Il costo a testa scenderebbe a 4,16€ al mese, per un risparmio veramente incredibile!

Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento in merito!