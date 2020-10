Carrefour ha chiuso con ieri, 8 ottobre 2020, una campagna promozionale estremamente ricca di offerte e di sconti. Nell’attesa di conoscere la nuova idea dell’azienda per i vari punti vendita, iniziamo a prendere confidenza con i prezzi online legati al mondo della tecnologia.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, quindi con disponibilità delle campagne solo in negozio, in questo caso gli acquisti dovranno essere completati dal divano di casa, con spedizione a pagamento. La validità del volantino Carrefour non è stata confermata, immaginiamo possa essere fino ad esaurimento scorte.

Volantino Carrefour: tantissimi prezzi bassi

Il volantino Carrefour mira più che altro agli smartphone di fascia bassa, per soddisfare quindi gli utenti che non pretendono molto dai dispositivi mobile, e sono alla ricerca di soluzioni appositamente pensate per offrire il minimo indispensabile.

Il prodotto più interessante resta lo Xiaomi Redmi 8, un modello non troppo recente, ugualmente in grado di soddisfare coloro che vogliono spendere 129 euro per un terminale con display da 6.22 pollici. In alternativa è possibile affidarsi ad un Alcatel 3C a 59,80 euro, Alcatel 1S a 99,90 o ad uno Huawei Y6 2018 a 129 euro (brand TIM).

Se interessati ai prodotti Apple, segnaliamo la presenza delle cuffie Apple AirPods di seconda generazione, in vendita a 179 euro. Per conoscere tutti gli altri sconti del volantino Carrefour, che ricordiamo essere disponibile solamente online, potete aprire subito le pagine elencate sul sito ufficiale dell’azienda.