Offerte spettacolari sono disponibili da Trony, grazie ad una recente campagna promozionale che prevede la possibilità di godere di prodotti di alto livello a soli 99 euro. Il rapporto qualità/prezzo è favorevole, sebbene comunque non tutti possano effettivamente accedere alla campagna.

Come molto spesso accade, quanto descritto nell’articolo è limitato esclusivamente a determinate regioni del territorio nazionale, in particolare ne potranno fruire gli utenti che potranno recarsi personalmente in Piemonte, Trentino-Alto Adige, Toscana, Lombardia o Affi. Gli acquisti non possono essere effettuati online sul sito ufficiale, o da qualsiasi altra parte in Italia.

Il meccanismo che regola il volantino Trony ricalca in parte quanto stiamo vedendo da Euronics con i suoi “I Magnifici 10”, l’utente ha la possibilità di recarsi personalmente in negozio e scegliere uno o più prodotti, con spesa complessiva di almeno 499 euro. Fatto questo, potrà poi scegliere uno dei 5 modelli selezionati da Trony, pagandolo solamente 99 euro. I dispositivi coinvolti, se interessati, sono Samsung Galaxy Watch, Samsung Galaxy A30s, TV LG da 43 pollici, iRobot Roomba 676 o Monopattino EMG.

Scoprite i codici sconto gratis e ricevete sul vostro smartphone le migliori offerte del periodo, iscrivendovi al canale Telegram interamente dedicato.

Volantino Trony: quali i prezzi da cogliere al volo

Innumerevoli sono i prodotti posti in promozione da Trony, per quanto riguarda il settore mobile non possiamo che sottolineare la presenza di Samsung Galaxy S20 Fe a soli 669 euro, passando anche per i più economici Samsung Galaxy A51 in vendita a 269 euro, oppure Galaxy A21s a 159 euro, per arrivare infine su Motorola G9 Play proposto a 199 euro, Oppo A52 commercializzato a 169 euro e Motorola E6 Play.

Questi sono solamente alcuni esempi del volantino Trony, se volete conoscerlo in maniera più approfondita dovete sfogliare le pagine sottostanti.