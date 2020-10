Mediaworld torna ad abbracciare ufficialmente il SottoCosto, una delle campagne promozionali più apprezzate e desiderate dai consumatori di tutta Italia, proprio per la sua capacità di riuscire a scontare tantissimi prodotti al giusto prezzo di vendita.

Gli acquisti, come per ogni altra campagna promozionale di MediaWorld, possono essere sicuramente effettuati anche sul sito ufficiale dell’azienda. In netto contrasto con quanto osservato in passato, in questo caso è bene ricordare che le spese di spedizione sono da aggiungere alla cifra da versare, in genere hanno un costo effettivo di circa 5 euro.

Occasioni incredibili vi attendono su Amazon, scoprite i prezzi più bassi ed i migliori codici sconto, iscrivendovi subito al canale Telegram.

Volantino MediaWorld: questi sono i nuovi prezzi del momento

Lo smartphone Android che ogni utente dovrebbe acquistare resta essere sempre il solito Samsung Galaxy Note 20, un top di gamma assoluto, recentemente comparso sul mercato nazionale, oggi distribuito da Mediaworld nella versione con 64GB di memoria interna, ovviamente sbrandizzata. Il suo prezzo finale è ridottissimo, soli 799 euro.

Stessa cifra per un altro top di gamma, ma di casa Apple, stiamo parlando dell’iPhone 11, il modello base della nuova serie dell’azienda di Cupertino. La qualità generale è forse leggermente inferiore al suddetto, l’appeal del brand e l’interesse che risveglia nei consumatori, è talmente elevato da superare qualsiasi preoccupazione in termini di prestazioni generali.

Il volantino MediaWorld sconta anche altri prodotti altrettanto interessanti, per conoscerlo nel dettaglio consigliamo l’apertura del seguente link diretto al sito internet ufficiale dell’azienda, ricordandone la validità anche in negozio.