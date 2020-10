Esselunga prosegue sulla falsa riga delle campagne promozionali precedenti, riuscendo a lanciare una promozione con la quale gli utenti si trovano a proprio agio, poiché possono pensare di acquistare un buon smartphone, senza spendere cifre troppo elevate.

Stiamo parlando della classica offerta tech di Esselunga, quindi una soluzione indirizzata esclusivamente sul singolo prodotto, e non su una pluralità di modelli tra cui scegliere. L’utente può quindi pensare di acquistare solo lo smartphone coinvolto in tutti i punti vendita, non sul sito ufficiale, sino a quando saranno disponibili le scorte (potrebbero terminare prima della scadenza).

Volantino Esselunga: tantissimo risparmio per gli utenti

Lo smartphone in cui affonda le radici la campagna promozionale corrente è il Samsung Galaxy A71, un modello dalla qualità sufficiente, in vendita oggi a 299 euro in versione no brand con garanzia di 24 mesi.

I suoi punti di forza sono rappresentati da un ampio display da 6.7 pollici, con risoluzione FullHD+, nonché dalla presenza del sensore per le impronte digitali sotto il display, da una batteria da 4500mAh, e da un processore octa-core. Concludono le specifiche tecniche, 4 sensori fotografici nella parte posteriore, una fotocamera frontale da 32MP, nonché ovviamente 6GB di RAM ed il sistema operativo Android 10.

Il volantino Esselunga, come ampiamente descritto in precedenza, risulta essere attivo in ogni punto vendita in Italia, senza limitazioni o distinzioni particolari. Coloro che vorranno acquistare il prodotto dovranno recarsi personalmente nello stesso, non potranno affidarsi al sito ufficiale.