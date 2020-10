Il malware Joker è tornato a colpire il sistema operativo Android, infettando 17 nuove applicazioni su Google Play Store. Stiamo parlando di un malware subdolo che minaccia lo store di Google da ormai un anno.

Anche qualche settimana fa vi avevamo messo in guardia da Joker, che aveva infettato delle altre applicazioni. Scopriamo insieme le novità e soprattutto le applicazioni che è meglio disinstallare.

Android nuovamente colpito da Joker, 17 applicazioni infette

Per chi non conoscesse tale minaccia, in sostanza il Joker viene nascosto nelle app. Quando l’utente esegue quell’app viene caricato un payload che se scaricato permette al Joker di nascondersi in background in un dispositivo e spiare l’utente rubando contatti, messaggi SMS e altri dati identificativi. Joker può inoltre sfruttare l’accesso dell’utente a SMS e altri dati personali per iscrivere segretamente persone a servizi a pagamento.

Da quando è stato scoperto per la prima volta, i ricercatori di sicurezza e Google hanno trovato numerose varianti di Joker. Quando ciò accade, Google di solito è veloce nel prelevare le app interessate dal Play Store I ricercatori del team ThreatLabz della società di sicurezza cloud Zscaler hanno identificato 17 nuove app con Joker, ma Google le ha rapidamente rimosse dal Play Store.

Alcune di queste applicazioni sono All Good PDF Scanner, Mint Leaf Message – Your Private Message, Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons, Direct Messenger, Private SMS, Style Photo Collage, Meticulous Scanner, Talent Photo Editor – Blur focus, Paper Doc Scanner, Part Message, Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF e qualche altra. Non stupitevi se quindi non le troverete più andandole a cercare nel vostro smartphone.