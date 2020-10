Smartphone: scoperto perché la BATTERIA IN LITIO può scoppiare

Smartphone: cosa accade alla batteria

Molti degli smartphone conosciuti in tutto il mondo hanno riscontrato il problema dell’esplosione della batteria agli Ioni. Sony nel 2006 richiamò quasi 10 milioni di batterie al litio per portatili aprendo gli occhi a tutti sulla pericolosità delle celle al litio. Anni dopo anche l’aviazione si trovò ad affrontare problemi simili: diversi Boeing 787 Dreamliner furono tenuti a terra nel 2012 per controlli approfonditi in seguito all’esplosione delle batterie di bordo.Quella che tutti definiscono normalmente esplosione in gergo tecnico viene chiamato “Thermal Runaway”, un termine che non ha una traduzione italiana e che si riferisce ad una situazione dove si crea all’interno di un componente uno squilibrio che porta ad un aumento incontrollato e inarrestabile della temperatura. Una reazione a catena, che nel peggiore dei casiEd è quello che succede nel caso del Galaxy Note 7, dove la scelta progettuale di rendere la batteria insostituibile ha di fatto creato un blocco chiuso che nel caso di “Thermal Runaway” trova sfogo nell’esplosione dell’intero telefono.

Una batteria agli ioni litio, come ogni batteria, funziona grazie ad un processo chimico che ruota attorno a due elementi, l’anodo e il catodo. Quando la batteria viene caricata gli ioni di litio passano dal catodo all’anodo, e allo stesso modo quando una batteria si scarica, quindi quando alimenta un dispositivo, gli ioni partono dall’anodo per tornare al catodo.

Per facilitare il passaggio degli ioni questi vengono dissolti in una sostanza denominata elettrolita. L’elettrolita non può essere acquoso e soprattutto deve favorire lo scioglimento al suo interno degli ioni di litio: solitamente viene utilizzato un composto organico che per sua natura è volatile e infiammabile.

La scelta del tipo catodo determina non solo la capacità della batteria ma anche il livello di sicurezza: nelle batterie per smartphone e per dispositivi consumer viene utilizzato come materiale per il catodo l’ossido di cobalto, un materiale che garantisce una elevatissima capacità ma che ha sostanzialmente due difetti, una durata limitata (circa 500 cicli di carica) e un punto di “Thermal Runaway” basso, 150°. Un valore questo fondamentale per la stabilità della cella al litio: se la temperatura sorpassa questo punto critico il processo di surriscaldamento è inarrestabile e porta rapidamente alla combustione o all’esplosione.