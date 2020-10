Le banche e i loro conti correnti sono sicuramente uno degli strumenti più importanti per ogni cittadino, il quale sfrutta tutti i servizi offerti dall’Istituto per poter accedere ad una serie di possibilità altrimenti inaccessibili, come ad esempio, oltre al deposito di denaro, anche il poter effettuare transazioni digitale e intraprendere finanziamenti.

Ultimamente però, proprio i correntisti della banca BNL stanno ricevendo un messaggio alquanto allarmante sui propri smartphone, un piccolo SMS che attesta degli aggiornamenti riguardo il loro conto corrente molto importanti, parliamo nel dettaglio della sospensione o del blocco completo del cc, vediamo insieme di cosa si tratta e cosa fare.

Avviso di blocco conto o sospensione

Il piccolo SMS in arrivo dunque vi avviserà che il vostro conto presso la banca BNL è in fase di blocco e vi inviterà ad accedere ad un link apposito per procedere con lo sblocco, ma quindi cosa fare ?

Non fate assolutamente nulla, una volta letto il messaggio, selezionatelo ed eliminatelo, si tratta infatti di un SMS truffaldino creato appositamente per svuotare il vostro conto corrente, non a caso, se doveste cliccare sul link inserito, esso vi reindirizzerà su una pagina con all’interno una falsa area clienti che vi richiederà di inserire i vostri dati bancari per procedere allo sblocco.

Ovviamente l’esito sarebbe infausto, infatti tutto il vostro denaro sparirebbe in un lampo.

Ricordate che le banche non lavorano mai tramite SMS, le comunicazioni vengono spedite sempre tramite posta certificata o anche tramite telefono, nel caso doveste incappare in SMS come quelli si tratterebbe al 99,9% di una truffa ingegnata solo per derubarvi.