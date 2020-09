Nell’arco di quest’anno, sono stati stanziati numerosissimi bonus e incentivi per poter cogliere opportunità che altrimenti sarebbero state negate a molti, data la crisi economica che ha colpito le finanze delle famiglie italiane durante e dopo il lockdown.

Dal bonus vacanze, che ha ottenuto un cospicuo successo, al bonus per la mobilità green su monopattini e bici, passando per i bonus sulle ristrutturazioni e sui mobili, sono stati moltissimi i casi di privati e famiglie che sono riusciti ad accedere alle agevolazioni e portare una ventata d’aria fresca in questo periodo buio.

Non potevano mancare all’appello anche gli incentivi sulla rottamazione, che quest’anno prevedono cifre particolarmente importanti: si parla infatti di bonus fino a 10.000 euro. Vi spieghiamo come accedervi.

Ecoincentivi e bonus rottamazioni, fino a 10.000 a queste condizioni: approfittatene subito

Il Ministero dello Sviluppo economico ha stanziato ben 70 milioni, ossia fino a 10.000 euro ciascuno, per acquistare una nuova auto Euro 6, specialmente in formato elettrico o ibrido. Le auto con motore termico diesel e benzina non sono del tutto escluse, ma devono rientrare in questi parametri:

emissioni di CO2 fino a 110 g/km

prezzo di listino inferiore a € 48.800 (IVA inclusa)

Se questi due limiti sono rispettati, la somma erogata al cittadino corrisponderà a:

€ 3.500 bonus con rottamazione di veicolo con più di 10 anni

bonus con rottamazione di veicolo con più di 10 anni € 1.750 bonus senza rottamazione

I veicoli inclusi negli ecoincentivi auto saranno suddivisi in due fasce, in base al valore delle emissioni:

Da 0 a 20 g/km di CO2 il bonus sarà compreso tra € 10.000 e € 6.000 , in base all’acquisto con o senza rottamazione.

il bonus sarà compreso , in base all’acquisto con o senza rottamazione. Da 21 a 60 g/km di CO2 l’Ecobonus sarà compreso tra i € 6.500 in caso di rottamazione, e i € 3.500 senza rottamazione.

Inoltre, l’Ecobonus offrirà uno sconto rottamazione su tutte le auto nuove acquistate fino al 31 dicembre 2021, con emissioni di CO2 fino a 60 g/km e con un prezzo di listino fino a 61.000 euro IVA inclusa (50.000 euro IVA esclusa).