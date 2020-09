Dopo aver rilasciato UMIDIGI A7 Pro all’inizio di quest’anno, l’azienda ha annunciato oggi il suo successore: UMIDIGI A9 Pro.

Lo smartphone è dotato di una quadrupla fotocamera esterna con sensore principale Sony da 48 MP (32 MP per la variante da 4 GB + 64 GB), processore Helio P60, fino a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna ed un rilevatore di temperatura a infrarossi.

UMIDIGI A9 Pro sarà disponibile il prossimo 16 ottobre ad un prezzo a partire da $ 119,99.

Fotocamera da vero Pro, ma prezzo entry-level

La serie A di UMIDIGI è famosa per il suo altissimo rapporto qualità-prezzo nel segmento entry-level. Ora UMIDIGI A9 Pro introduce per la prima volta la fotocamera principale Sony da 48 MP sugli smartphone a circa $ 120. Come sappiamo, il sensore Sony da 48 MP è proprio degli smartphone più costosi.

UMIDIGI A9 Pro è dotato di una fotocamera posteriore quadrupla, con un sensore principale SONY da 48 MP, una lente ultra grandangolare da 16 MP, un obiettivo di profondità da 5 MP e un obiettivo macro da 5 MP. Sulla parte anteriore, lo smartphone è dotato di una selfie camera Sony da 24 MP.

Sensore di temperatura a infrarossi per misurare la temperatura corporea

Un sensore di temperatura normalmente suonerebbe come una funzionalità di uno smartphone di nicchia, ma ai tempi di una pandemia in cui una temperatura elevata potrebbe essere segno di COVID-19, potrebbe essere molto utile avere uno strumento del genere sempre a portata di mano. Il nuovo sensore è in grado di determinare la temperatura corporea dopo essere stato tenuto vicino al viso e ai polsi delle persone.

Uno degli smartphone più potenti in questa fascia di prezzo

UMIDIGI A9 Pro è alimentato dal chipset octa-core Helio P60 ad alte prestazioni, con un punteggio di circa 170.000 su AnTuTu, il che lo rende un campione di prestazioni in questa fascia di prezzo. Il dispositivo offre opzioni di memoria da 4 GB + 64 GB e 6 GB + 128 GB ed entrambi dispongono di RAM LPDDR4X e memoria flash UFS 2.1.

Altre fantastiche funzionalità che non puoi ignorare

Oltre alle alte prestazioni e alla solida configurazione della fotocamera, A9 Pro è dotato di altre fantastiche funzionalità in questa fascia di prezzo. Vanta uno schermo FHD+ da 6,3 pollici con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel. Sia il pannello anteriore che quello posteriore sono in vetro 2.5D mentre il telaio centrale è in metallo.

Nella parte inferiore presenta la porta USB di tipo C per caricare la batteria da 4.150 mAh. Lo smartphone dispone di uno slot per 3 schede per una memoria espandibile fino a 256 GB. Funziona con Android 10 di serie e supporta bande globali come altri telefoni UMIDIGI.

Prezzo e disponibilità

UMIDIGI A9 Pro è disponibile in due varianti. La variante da 4 GB + 64 GB con fotocamera principale Sony da 32 MP avrà un prezzo di $ 119,99, mentre la variante da 6 GB + 128 GB viene fornita con una fotocamera principale Sony da 48 MP e il prezzo sarà di $ 139,99.

Entrambe le varianti sono disponibili nelle due colorazioni Forest Green e Onyx Black. Se sei interessato a questo smartphone, puoi aggiungerlo adesso al tuo carrello.