Gli smartphone sono divenuti ancora più essenziali durante l’epidemia di COVID-19, poiché ci consentono di connetterci con le persone a noi care, ma fisicamente lontane. La crisi sanitaria, tuttavia, non ha impedito ad UMIDIGI di rilasciare i suoi nuovi smartphone. Dopo UMIDIGI S5 Pro, l’azienda ha appena presentato il tanto atteso UMIDIGI A7 Pro, che sarà in vendita globale a partire dal 26 maggio ad un prezzo di circa 140 euro.

Forse la migliore fotocamera di questa fascia di mercato

UMIDIGI A7 Pro offre una quad-camera posteriore con funzionalità AI, mentre la maggior parte degli smartphone dello stesso prezzo implementa una doppia fotocamera. La fotocamera include un sensore principale da 16 MP, un obiettivo ultra-wide da 16 MP (campo visivo di 120 gradi), una lente macro da 5 MP (messa a fuoco di 2 cm) e un sensore di profondità da 5 MP. Non solo la modalità ultra-wide e la modalità macro, UMIDIGI afferma anche che il telefono supporta la modalità notturna e il riconoscimento della scena AI. Sul davanti, c’è una fotocamera selfie da 16 MP.

Display senza rivali

Non è facile trovare un display FullHD+ su uno smartphone a questo prezzo. UMIDIGI A7 Pro è dotato di uno schermo waterdrop da 6,3 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel). Inoltre, le proporzioni sono 19.5:9, possono regalare un’esperienza visiva migliore di quella offerta dai 19:9.

Ottime prestazioni e ampio spazio di archiviazione

UMIDIGI A7 Pro viene fornito con 4 GB di RAM LPDDR4X ed è disponibile in due tagli di archiviazione interna, 64 GB o 128 GB. Il tutto è abbinato al processore Octa-Core, che rende A7 Pro molto più potente di A5 Pro. In AnTuTu V8, UMIDIGI A7 Pro ha raggiunto un punteggio pari a 122.547, contro i 92.514 punti di A5 Pro. Il dispositivo ospita una batteria da 4.150 mAh con un caricabatterie da 10 W in dotazione.

Design da top di gamma

UMIDIGI A7 Pro è disponibile in due colori: Ocean Blue e Cosmic Black. La parte posteriore in vetro 2.5D e il telaio in metallo, abbinati alla nuova tecnologia di placcatura ottica, conferiscono allo smartphone un aspetto premium. C’è anche uno scanner di impronte digitali sul retro. Inoltre, viene fornito con una porta USB di tipo C e uno slot a 3 schede (Dual SIM + MicroSD) con memoria espandibile fino a 256 GB, ed esegue Android 10.

Prezzo e disponibilità

La vendita globale di UMIDIGI A7 Pro inizierà il 26 maggio insieme alla nuova ammiraglia S5 Pro, durante il Fan Festival UMIDIGI su AliExpress. I prezzi non sono ancora stati svelati, ma ci aspettiamo che entrambe le versioni da 64 GB e 128 GB avranno un prezzo inferiore ai 150 euro. UMIDIGI A7 Pro è già disponibile su AliExpress e puoi aggiungerlo al carrello per non perdere la chance di ottenere lo smartphone ad un prezzo scontato il 26 maggio.

1 su 9

Infine, UMIDIGI sta regalando 10 unità di A7 Pro. Il Giveaway è aperto e accessibile per tutti sul sito ufficiale dell’azienda. A seguire, le specifiche tecniche dello smartphone.

Display : 6.3” FHD+ Full Screen, 19.5:9

CPU : MediaTek, Helio P23, 4xCortex-A53, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 1.5GHz

: MediaTek, Helio P23, 4xCortex-A53, 2.0GHz & 4xCortex-A53, 1.5GHz GPU : ARM Mali G71 MP2 700MHz

: ARM Mali G71 MP2 700MHz RAM : 4GB, LPDDR4x dual-channel

: 4GB, LPDDR4x dual-channel Memoria interna : 64GB / 128GB

: 64GB / 128GB Fotocamera esterna : sensore principale 16MP, F/1.8, 6-element lens + 16MP ultra wide angle camera, FOV 120° + 5MP sensore profondità + 5MP macro camera, 2cm macro distance

: sensore principale 16MP, F/1.8, 6-element lens + 16MP ultra wide angle camera, FOV 120° + 5MP sensore profondità + 5MP macro camera, 2cm macro distance Fotocamera interna : 16MP, F/2.0 aperture, 5-element lens

: 16MP, F/2.0 aperture, 5-element lens Connettività : Dual 4G/Dual VoLTE

: Dual 4G/Dual VoLTE Bande:

4G: FDD-LTE: B1 /2 /3 /4 /5 /7 /8 /12 /13 /17 /18 /19 /20 /26 /28A /28B /B66

TDD-LTE: B34 /38 /39 /40 /41

3G: WCDMA: B1 /2 /4 /5 /6 /8 /19

TD-SCDMA: B34 /39

CDMA EVDO: BC0 /BC1

2G: GSM: B2 /B3 /B5 /B8

CDMA1X: BC0 /BC1

GPS, Glonass, Galileo, BeiDou

USB Type-C, Bluetooth 4.0, OTG