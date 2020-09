Il tema dell’ auto elettrica è più che mai attuale. Complici anche le nuove politiche post pandemia Covid, sempre più Governi in giro per il mondo stanno puntando sullo sviluppo delle risorse sostenibili. In tal senso, in molte nazioni gli esecutivi stanno incentivando i cittadini all’acquisto di veicoli ecologici.

Auto elettrica da auto a benzina, come cambiare il motore a basso prezzo

Dall’estate, ad esempio, in Italia sono disponibili i cosiddetti ecobonus per tutti i cittadini che rottameranno l’attuale veicolo a diesel o a benzina per l’acquisto di un’auto elettrica. Il discorso è simile in altre nazioni d’Europa.

La Francia però tra tutti gli Stati è all’avanguardia in questo settore. I cugini d’oltralpe stanno spingendo molto per le riconversioni dei veicoli. Oltre agli ecobonus per l’acquisto diretto di auto elettrica, i francesi possono acquistare anche un rivoluzionario kit che garantisce il cambio della motorizzazione del veicolo.

Al costo di 3.000 euro, infatti, in Francia può essere acquistato un kit che garantisce il cambio del motore. Attraverso questo kit, il proprio veicolo a benzina viene trasformato in un veicolo elettrico. La trasformazione delle auto attraverso questa tecnologia è totale. Tutti gli utilizzatori, in tal senso, riceveranno una nuova immatricolazione del veicolo, con conseguente nuovo libretto di circolazione.

Il sistema sta riscuotendo un ampio successo tra il pubblico. Con il kit infatti è possibile risparmiare sui costi della benzina, senza però effettuare una spesa ampia come l’acquisto di un nuovo veicolo. Tuttavia, devono essere sottolineare anche le criticità. Molti esperti segnalano che a cambio motore, potrebbero esserci problemi relativi all’affidabilità.