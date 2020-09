Tutti i gadget elettronici se privati di Internet si trasformano in strumenti praticamente inutili. Pensiamo agli smartphone o agli smartwatch. Tanti li usano per lo smart working, per gestire i propri siti oppure chattare. Hanno mille funzionalità ma senza una rete diventano inservibili. Tanti credono che tutto debba necessariamente passare per le reti in Fibra Ottica di casa e quelle mobili di tipo 4G e 5G. C’è un errore in tutto questo visto che esiste il WiFi Gratis che tutti possono usare in maniera illimitata e gratuita. Ecco come funziona e dove si può usare.

Internet non è solo a pagamento, adesso diventa Gratis con il WiFi Italia

Oltre 5.000 punti di accesso negli ospedali grazie a TIM ed altri privati e federati con 357.725 utenti che navigano a costo zero da smartphone e tablet Android ed iOS. Siamo nel contesto di Piazza WiFi Italia, il cui nome non deve trarre in inganno. Si parla della rete pubblica numero uno in Italia i cui sviluppi sono affidati ad Infratel S.P.A. sotto la direzione del Ministero per lo Sviluppo Economico. Obiettivo quello di porre l’Italia ai vertici della digitalizzazione.

Al momento i bandi di partecipazione sono aperti con fondi sbloccati e confermati per ben 3.158 Comuni dove con una sola app gratuita è possibile creare un profilo e navigare in modalità sempre attiva 24 ore al giorno. Nessuna spesa, nessun vincolo e nessun timeout di disconnessione. Nemmeno la velocità è un problema con una banda massima garantita di 30 Mbps in download.

La nuova mappa disponibile tramite il sito ufficiale delinea lo sviluppo territoriale della rete che anno dopo anno conta di includere un sempre maggior numero di amministrazioni locali ed utenti connessi. Presto potremo navigare ovunque senza spendere nulla. Per molti è già così. Hai provato? Facci conoscere le tue prime impressioni.