Gli utenti con telefono Huawei, Samsung e Xiaomi sono invitati a liberarsi di alcune app dannose che infestano i dispositivi. Alcune sono condivise anche con gli iPhone con gli esperti che indicano le nuove liste dei malware insediati all’interno del Play Store e dell’App Store. Il consiglio dello sviluppatore è quello di disinstallare tutto al più presto vista l’invadenza dei software e la pericolosità delle componenti già rimosse dal negozio. Si potrebbero trovare altrove, ma non fatelo per nessuna ragione. Ecco quali rischi di potrebbero correre.

Queste app si devono eliminare da Huawei, Samsung e Xiaomi a settembre

Le applicazioni segnalate sono state opportunamente inserite in una nuova lista ufficiale. Non c’è bisogno di dirlo: si devono rimuovere e non devono essere installate di nuovo da fonti sconosciute. La loro pericolosità si riduce ad annunci invadenti che minano l’esperienza utente riducendo la batteria. Sono insidiose visto che le icone vengono nascoste cosicché non si possano eliminare direttamente. Una volta riusciti nella cancellazione occorre ripulire il sistema con un antivirus per questi prodotti:

• Auto Picture Cut – com.auto.picture.cut.background.eraser.tool – 4.0.0 – mecharcfa@gmail.com

• Color Call Flash – com.color.call.flash.tools – 2.0.0 – Seay Elizabeth

• Square Photo Blur – com.jack.square.photo.blur.image – 2.0.5 – Thomas Mary – com.joan.super.photo.blur.tool

• Square Blur Photo – com.jobfun.square.photo.blur.image – 7.0.0 – Ward Nadine – com.jones.square.photo.blur.image

• Magic Call Flash – com.magic.call.flash.tools – 2.0.0 – Robinson Yolanda – com.mandi.super.photo.blur.tool

• Easy Blur – com.mary.super.photo.blur.tool – 6.0.0 – Chu Erin

• Image Blur – com.mclain.photo.blur.editor.background – 2.0.5 – Myers Jason – com.michael.super.photo.blur.tool

• Auto Photo Blur – com.paige.photo.blur.background – 6.0.0 – Taylor Zelma

• Photo Blur – com.scorp.photo.blur.background – 2.0.3 – Swindell Eddie

• Photo Blur Master – com.scott.scorp.photo.blur.background – 8.0.0 – Myers Jesse – com.smart.call.screen.tools

• Super Call Screen – com.super.call.screen.tools – 2.0.0 – OConnor Amy – test.com.flash.call.flashcall.cool

• Square Blur Master – com.robert.square.photo.blur.image – 6.0.0 – Gledhill Janice

• Square Blur – com.craig.square.photo.blur.image – 5.0.0 – Johnson Melanie

• Smart Blur Photo – com.james.smart.blur.photo.editor.tool – 2.0.0 – Robinson Yolanda

• Smart Photo Blur – com.james.smart.photo.blur.editor.tool – 4.0.0 – Tammy Roush

• Super Call Flash – com.super.call.screen.toolz – 2.0.0 – Kirk Brian

• Smart Call Flash – com.smart.call.flash.tools – 2.0.0 – Davis Betty

• Blur Photo Editor – com.sixgod.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Addison Goldie

• Blur Image – com.fancy.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Alvord Columbus – com.aab.photo.blur.editor.background – com.angel.photo.blur.background – com.auto.image.editor.background.eraser.tool – com.auto.photo.editor.background.eraser.tool

Altrettanto fastidiose e rischiose sono questi altri malware ora segnalati da Google ed Apple per milioni di utenti in tutto il mondo. Siamo sempre in presenza di trojan con pubblicità ma stavolta hanno rubato da 2 a 10 dollari per acquisti in-app. In particolare sono in pericolo gli utenti TikTok per TrojanAds appositamente pensati per sperperare il vostro denaro. Nel suo comunicato la società Avast dice:

“È particolarmente preoccupante che le app vengano promosse su piattaforme di social media popolari tra i bambini più piccoli […]“

Le app in questione sono le seguenti:

Google Play Store

ThemeZone – Shawky App Free – Shock My Friends di Moteleb Inc.

Tap Roulette ++Shock my Friend

Ulimate Music Downloader – Free Download Music

App Store

Shock My Friends – Satuna

666 Time

ThemeZone – Live Wallpapers

shock my friend tap roulette v

Per i profili TikTok si segnala zona rossa per: