In questo mese di Settembre è arrivata una nuova ed inattesa sorpresa in casa Iliad. Per un periodo di tempo limitato, infatti, il provider francese lancia l’offerta Flash 100. Gli utenti che scelgono questa tariffa potranno attivare un pacchetto di consumi che prevede chiamate ed SMS senza limiti a cui si aggiungono 100 Giga per la navigazione internet. Il prezzo per il rinnovo della proposta si attesta sui 9,99 euro ogni trenta giorni.

Ancora una volta, quindi, l’operatore transalpino dimostra di essere leader nel campo delle offerte commerciali. Da qui ai prossimi mesi, però, la compagnia lavorerà anche per migliorare tutti i suoi servizi aggiuntivi, a partire ovviamente dal 5G.

Iliad ed il 5G: parte la sperimentazione in molte città d’Italia

I clienti attendono il lancio del 5G già da molti mesi. Ovviamente Iliad ha promesso una vera e propria rivoluzione a tutti gli abbonati non appena sarà pronta a partire la sperimentazione di questa tecnologia.

Arrivati al mese di settembre, le tempistiche sembrano essere ad oggi più chiare. Gli scenari da considerare sono tendenzialmente due. Nel primo scenario, in caso di velocità accelerata per i lavori alle infrastrutture propedeutiche, è lecito attendersi una prima release del 5G già entro il prossimo mese di dicembre. In caso contrario, l’appuntamento sarà rinviato al 2021 con prospettive di lancio nel primo semestre del nuovo anno.

Per quanto concerne la copertura, Iliad almeno in un primo momento favorirà gli utenti delle città capoluogo e con maggiori abitanti. Per avere estensione omogenea delle reti 5G sul territorio italiano si dovrà attendere il 2022.