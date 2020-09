Se siete dei veri appassionati di lettura e soprattutto se amate leggere le riviste, allora non potete non conoscere Readly. Si tratta di un nuovo servizio che permette di avere un vero e proprio catalogo di riviste in formato digitale e che potrete leggere in tutta tranquillità su smartphone, tablet e pc.

Readly: il servizio che offre un vasto catalogo di riviste online

Come già accennato, se siete dei veri amanti delle riviste potrebbe fare al caso vostro Readly. Nello specifico,è un servizio in abbonamento dal costo di 9,99 euro al mese. Si tratta di un costo abbastanza ridotto se si pensa a quello che offre il servizio, ovvero un catalogo di oltre 5000 riviste online. Tra queste, non mancano le migliori riviste dei principali editori italiani e anche internazionali, come Donna Moderna, Chi e TopGear.

Oltre a questo, il servizio di Readly permette di effettuare una lettura offline, dato che è possibile scaricare e leggere le riviste sui propri dispositivi preferiti (come tablet, smartphone e pc). Inoltre, è possibile condividere il proprio account con amici o parenti e si hanno a disposizione, in particolare, cinque profili utente.

Se volete scoprire se questo servizio fa al caso vostro, sarà comunque possibile usufruire di un periodo di prova gratuito della durata di 14 giorni durante il quale potrete accedere all’intero catalogo di riviste online. Se non doveste essere soddisfatti del servizio, sarà comunque possibile interrompere l’abbonamento senza alcun problema dato che non è presente nessun obbligo o contratto. Se invece foste interessati, basterà effettuare la registrazione sul sito web ed inserire il metodo di pagamento prescelto (PayPal, carta di credito e/o di debito).