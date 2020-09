Netflix, la piattaforma di Streaming numero uno al mondo, continua a far sognare i propri clienti. Ad oggi, di fatto, sono molteplici i titoli originali, e non, disponibili all’interno del catalogo e fortemente apprezzati dagli utenti di tutto il mondo. Tra questi, quindi, troviamo “The Amazing Spider-Man 2”, “La babysitter Killer Queen”, “Sto pensando di finirla qui” e serie TV di alto calibro come “Vis a Vis” , “Julie and The Phantoms “, “My Octopus Teacher”, “Il Giovane Wallander”, ” La Duchessa”, “Away”, “Le regole del delitto perfetto” e tanto altro ancora. Ad aver riscosso il maggiore successo, però, ci sono tre serie televisive ben specifiche, ovvero Lucifer, Stranger Things e The Witcher. Scopriamo quindi di seguito le ultime novità in arrivo sul piccolo schermo.

Lucifer, Stranger Things e The Witcher: ecco le ultime novità in arrivo

Ancor prima dell’inizio delle quarantena Tom Ellis, protagonista di Lucifer, aveva già annunciato il rilascio dei primi 8 episodi relativi alla quinta stagione della serie televisiva. Poco dopo, quindi, Netflix ha annunciato il rilascio degli episodi lo scorso 21 che, come c’era da aspettarsi, sono stati fortemente apprezzati dagli utenti. Per quanto riguarda i nuovi episodi, invece, i fan della serie dovranno attendere i primi mesi del 2021.

Proseguiamo con una delle serie televisive più apprezzate di sempre, ovvero Strangers Things. Come ben sappiamo, le ripresero della quarta stagione sono state bloccate dal periodo di Lockdown. Ad oggi, purtroppo, non è ancora chiaro quando queste ultime cominceranno nuovamente. Per questo motivo, quindi, non esiste ancora una data certa in merito al rilascio dei nuovi episodi.

Concludiamo con The Witcher. Nonostante non ci siano notizie rilevanti in merito alla seconda stagione, di recente è stato confermato l’arrivo del prequel The Witcher: Blood Origine, ambientato ben 1200 anni prima degli episodi di The Witcher.