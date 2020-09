Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: la piattaforma torna a farsi sentire

La piattaforma streaming nata in America offre film e serie televisive di ogni genere e per tutte le età. Tra i migliori esempi troviamo pertanto “The Amazing Spider-Man 2”, “Sto pensando di finirla qui”, “La babysitter Killer Queen”, “The Terminal”, “Le strade del male”, “Django Unchained” ,“Enola Holmes” e serie TV come “Il Giovane Wallander”, “Away”, “My Octopus Teacher”, “Julie and The Phantoms “, ” La Duchessa”, “Baby” (terza stagione), “Jurassic World: Camp Cretaceous”, “Ratched”, “Jack Whitehall: Travels with my father ” e “Le regole del delitto perfetto”. Ovviamente a fare scalpore, soprattutto durante il periodo del lockdown, vi sono Lucifer, Vis a Vis, The Witcher.

Lucifer, Vis a Vis, The Witcher: le piattaforma lancia delle nuovissime notizie

Tom Ellis (il protagonista di Lucifer) ancor prima che iniziasse la quarantena, aveva già girato 8 degli episodi che esattamente il 21 agosto sono usciti sulla piattaforma. Per quanto riguarda invece le nuove puntate, queste verranno registrate dal 24 settembre per chiudere il secondo capitolo della quinta stagione. Fortunatamente non sarà l’ultima, visto che ne giungerà addirittura una sesta nel 2021. Quest’ultima sarà piuttosto breve: potremo vedere 10 episodi in tutto.

Vis a Vis, invece, è giunta al termine. La serie televisiva infatti non ha generato nuove stagioni ma è tornata con uno speciale spin-off che stravolgerà completamente il rapporto tra Zulema e Macarena.

Dopo un’avvincente stagione, la serie televisiva The Witcher ha lasciato spazio all’arrivo di un prequel denominato The Witcher: Blood Origine avente come ambientazione un mondo elfico collocata temporalmente ben 1200 anni prima gli episodi di The Witcher.