Esselunga: grandi offerte nel nuovo volantino con prezzi minimi storici

L’arrivo del virus a messo in difficoltà tantissime aziende, le quali adesso stanno cercando di riprendersi dalle gravi perdite. Una di queste che opera nel settore della grande distribuzione è Esselunga, che adesso con il nuovo volantino vuole assolutamente recuperare il terreno perso.

Proprio per questo il nuovo volantino mostra prezzi davvero incredibili, i quali vanno ad impattare soprattutto nel mondo dell’elettronica. Gli utenti avranno l’opportunità di risparmiare molti soldi, soprattutto prendendo in esame quelli che sono i costi di listino di ogni prodotto lanciato. Per usufruire delle offerte di Esselunga, bisognerà esibire alle casse del negozio la carta Fidaty. Solo i soci quindi potranno partecipare a questa iniziativa, ottenendo dunque sconti davvero incredibili. Ovviamente il tutto vale su ogni punto vendita Esselunga all’interno del territorio italiano.

Esselunga lancia il nuovo volantino con prezzi da capogiro per gli utenti

Le nuove offerte di Esselunga sono davvero clamorose, pensando che il nuovo Samsung Galaxy S20 Costa solo 589 €. Questo prezzo è davvero incredibile anche alla luce di quello di listino che equivale a 929 €.

Ovviamente le offerte non sono disponibili solo sugli smartphone ma su tante altre tipologie. Infatti gli utenti potranno acquistare anche elettrodomestici di vario genere e livello, fino ad arrivare a tutto ciò che occorre all’interno della casa. In basso trovate comunque il volantino completo per analizzarlo fino in fondo e scegliere ciò che vi serve.