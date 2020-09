Esselunga: ufficiale il nuovo volantino che regala l'elettronica

L’emergenza dettata dal virus ha portato i grandi vettori sul territorio italiano a subire grosse perdite. Adesso però arriva la rivalsa, e a dimostrarlo è Esselunga con il suo nuovo volantino che mostra prezzi impressionanti. Tutti gli utenti potranno avere a che fare con ogni tipologia di merce, risparmiando tanti soldi rispetto ai costi di base.

Sarà possibile approfittare però dei costi proposti sul nuovo volantino solo ed esclusivamente mostrando alle casse del negozio la carta Fidaty. Questa campagna promozionale estremamente vantaggiosa è infatti riservata solamente ai soci Esselunga, i quali riuscirono così ad ottenere prezzi bassissimi su scorte estremamente limitate. Questo vale in ogni punto vendita Esselunga sul territorio italiano senza nessuna restrizione.

Esselunga propone il nuovo volantino con i prezzi migliori in assoluto

L’ultimo volantino lanciato in casa Esselunga a proposto di prezzi estremamente bassi rispetto alla concorrenza. Questi vanno ad impattare soprattutto nel mondo dell’elettronica dove gli smartphone ormai spadroneggiano senza problemi.

Uno degli smartphone che più risalta all’occhio e chiaramente il nuovo Samsung Galaxy S20, il quale parte da un prezzo di listino di 929 €. In questo caso sarà possibile acquistarlo a soli 589 € assicurandosi prestazioni impressionanti. Sono poi disponibili tantissimi altri smartphone, anche se sul volantino potete trovare varie tipologie di merce. Si passa infatti dagli elettrodomestici fino ad arrivare ai nuovi mezzi elettrici che stanno spopolando in giro per il mondo. Ecco in basso il volantino completo.