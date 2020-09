TIM anche durante la prossima stagione autunnale confermerà in parte le sue principali ricaricabili. La compagnia italiana già nel corso dell’estate ha promosso una serie di iniziative volte a favorire i nuovi abbonati.

Tra gli obiettivi strategici del gestore c’è la voglia di intercettare il pubblico giovane. In questo campo, TIM deve affrontare la concorrenza feroce di WindTre che ha da poco lanciato la sua offerta Young. La risposta di TIM si concretizza con la nuova promozione Young Student Edition.

TIM e l’offerta con 40 Giga dedicata a tutto il pubblico più giovane

Nella rivisitata promozione Young Student Edition i clienti avranno la possibilità di attivare un pacchetto che prevede chiamate senza limiti a cui si aggiungono SMS da inviare a chiunque. Inclusi nel ticket ci sono anche 40 Giga per la navigazione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile si attesta sugli 11,99 euro.

Al momento dell’attivazione, i clienti dovranno effettuare una spesa di 25 euro. Di questi 25 euro, 20 saranno utilizzati come credito residuo. Per gli abbonati che scelgono Young Student Edition il primo rinnovo è completamente a costo zero. L’iniziativa si rivolge esclusivamente agli under 30.

La TIM Young Student Edition si completa con una serie di servizi aggiuntivi a costo zero. La navigazione sui social e chat, ad esempio, sarà completamente a costo zero. Stesso discorso anche per quanto concerne i programmi per l’eLearning e per lo streaming musicale. Inoltre, tutti gli abbonati che scelgono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno anche la possibilità di ricevere ben sei mesi di TIMmusic Platinum a costo zero.