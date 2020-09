La piattaforma di streaming online Netflix continua a lavorare con diverse produzioni cinematografiche per ampliare il suo catalogo, ma tantissimi utenti stanno aspettando notizie riguardo Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Queste quattro serie tv hanno riscosso un forte successo e fortunatamente tutte hanno confermato delle nuove stagioni, ma eccovi svelati maggiori dettagli qui nel paragrafo.

Netflix: ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti riguardo Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra

Novità interessanti per quanto riguarda la serie televisiva italiana Suburra che dovrebbe sbarcare sulla piattaforma con la sua terza e ultima stagione a breve. Netflix non ha ancora rivelato nulla in merito tramite i suoi profili social ufficiali, ma secondo alcune indiscrezioni dovrebbe arrivare questo autunno per concludere in modo definitivo la serie televisiva italiana.

Per quanto riguarda Riverdale ed Elite, invece, le due fiction hanno mandato in onda durante il lockdown rispettivamente la quarta e terza stagione. Entrambe le produzioni hanno confermato una quinta e una quarta stagione, ma purtroppo il coronavirus ha rallentato i lavori. I fan dovranno aspettare ancora qualche mese prima di intrattenersi con le nuove puntate.

Anche Black Mirror ha riscosso un successo a dir poco incredibile fin dalla prima stagione, ma ad oggi ci sono poco informazioni riguardo la sesta. Alcune voci da corridoio rivelano che la produzione è nuovamente a lavoro in totale sicurezza dopo aver bloccato le riprese a causa dell’arrivo del Coronavirus e secondo queste la sesta stagione dovrebbe essere disponibile sulla piattaforma tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo salvo imprevisti.