In questi giorni, 1MORE ha svelato ufficialmente una nuova linea di cuffie wireless. Il produttore ha scelto il nome QuietMax per la famiglia al fine di sottolineare come il sistema Active Noise Cancelling (ANC) sia particolarmente importante.

Questa famiglia è composta dalle nuovissime True Wireless ANC In-Ear Headphones oltre che da una vecchia conoscenza del brand, le Dual Driver ANC PRO. Se del secondo modello abbiamo già avuto modo di parlare qualche mese fa, il nuovo paio di cuffie è totalmente inedito.

Le True Wireless ANC In-Ear Headphones sono cuffie che portano l’esperienza audio ad un livello superiore. Infatti, sono i primi auricolari true wireless al mondo ad ottenere la certificazione THX. In particolare, l’attenzione di 1MORE è posta sulle frequenze, sulla risposta e sulla consistenza del suono per garantire una bassa distorsione e un ottimo bilanciamento.

Le cuffie vantano due livelli di isolamento grazie a due microfoni ANC a cui se ne aggiunge uno dedicato ad raccogliere ed analizzare i suoni ambientali per intervenire in maniera adeguata. La connettività Bluetooth 5 garantisce una connessione stabile e veloce con un consumo ridotto della batteria. Infatti, con solo 15 minuti di ricarica sono garantite 2 ore di musica.

1MORE punta sulla qualità audio assoluta per le proprie cuffie

Grazie alla tecnologia QuietMax, 1MORE assicura una qualità superiore di isolamento acustico per migliore l’esperienza di ascolto. Inoltre, grazie al design caratterizzato da driver multipli è possibile veicolare il giusto suono in base a ciò che si sta riproducendo. Entrambe le cuffie della famiglia QuietMax possono inoltre vantare la certificazione HIFI che sottolinea come il produttore abbia puntato tutto sulla qualità del suono.

Le True Wireless ANC In-Ear Headphones sono attualmente disponibili negli USA ma 1MORE assicura che arriveranno nel resto del mondo prima della fine dell’anno.