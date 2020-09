Euronics mette letteralmente paura a Unieuro ed Esselunga con un volantino veramente spaventoso, un bellissimo mix di offerte e di prezzi bassi che possono aiutare i consumatori a spendere poco, anche acquistando dispositivi di alta qualità.

La campagna promozionale, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, risulta essere fruibile anche online sul sito ufficiale, nonché in tutti i singoli punti vendita dislocati sul territorio nazionale. Il consumatore potrà decidere di recarsi fisicamente in negozio, ma dovrà prestare attenzione alle scorte effettivamente disponibili, poiché essendo un SottoCosto saranno estremamente limitate.

Euronics: le offerte sono da paura

Il volantino Euronics parte con lo scontare un terminale che da sempre attira l’interesse dei consumatori, stiamo parlando del Samsung Galaxy S20+, il modello più richiesto e desiderato, ma non acquistato perché ritenuto troppo costoso. Dato lo sconto attuale, la versione no brand può essere “portata a casa” con un esborso di 749 euro.

Chiaramente le offerte legate al mondo di Euronics non terminano qui, sfogliando le pagine che trovate nel nostro articolo, scoprirete anche prodotti più economi in promozione, come LG K51s, Oppo A5 2020, Huawei P40 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A21s, Oppo A9 2020, Oppo A72 o anche modelli ancora meno costosi.

Dato l’elevato quantitativo di sconti e di offerte, non abbiamo potuto riassumerli interamente in circa 250 parole, di conseguenza raccomandiamo l’apertura delle immagini per godere del carnet completo e per visionarli in alta definizione.