Unieuro riesce a mettere all’angolo MediaWorld mediante il lancio di una campagna promozionale che nasconde al proprio interno offerte veramente incredibili con alcuni dei prezzi più bassi del periodo che stiamo attraversando.

Il fulcro vitale del volantino è rappresentato dall’ormai classico Back To School, una soluzione pensata per celebrare il ritorno ad una pseudo-normalità con sconti speciali sull’acquisto dei notebook. In particolare l’utente si ritrova a poter godere di un rimborso del valore massimo di 300 euro, a patto che acquisti un modello con costo superiore ai 449 euro, ed allo stesso tempo consegni da rottamare un altro dispositivo appartenente alla stessa identica categoria. E’ importante ricordare, e sottolineare, che la cifra indicata rappresenta il massimo valore raggiungibile, non il rimborso standard.

Scoprite i codici sconto e le offerte Amazon migliori del momento, iscrivendovi subito al canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Unieuro: tutte le offerte del momento

Ad affiancare una campagna promozionale che già di suo sarebbe estremamente interessante, troviamo comunque piccole offerte applicate su smartphone appartenenti alla fascia media del mercato. Il modello che può attirare l’attenzione dei consumatori è sicuramente il Samsung Galaxy Note 10 Lite, un dispositivo che avvicina il cliente al mondo dell’azienda sudcoreana, pur comunque richiedendo il pagamento di “soli” 449 euro.

Naturalmente il volantino Unieuro non si limita al suddetto terminale, espande gli sconti anche verso altri modelli ancora più economici, come Oppo A91, Motorola E6 Play, Huawei P40 Lite, Huawei P30 Lite e similari. Per conoscerli da vicino collegatevi subito al sito dell’azienda, la campagna scadrà domani, 10 settembre 2020.