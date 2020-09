Play Store regala 8 app e giochi a pagamento gratis per gli utenti Android

Ogni giorno nel mondo Android arrivano tante novità, proprio seguendo la principale peculiarità di questa piattaforma, ovvero l’innovazione. Il robottino verde ha sempre rappresentato una piattaforma mobile volta al cambiamento continuo, con migliorie in successione e con tanti contenuti da offrire agli utenti.

Questi sono ovviamente disponibili sul Play Store, spazio dedicato al download di contenuti di ogni genere. Da qui gli utenti possono scaricare giochi ed app di diverso genere ma anche libri e film per intrattenersi nel tempo libero. Il tutto ovviamente avviene in completa sicurezza, senza alcun tipo di rischio anche grazie alla possibilità di avere una scansione del contenuto di ogni applicativo da scaricare. Qui proprio oggi potete trovare alcuni titoli a pagamento offerti totalmente gratis, ma solo per qualche giorno. Si tratta di una lista che abbiamo provveduto a stilare per i nostri utenti la quale racchiude parte dei migliori contenuti in sconto di questa giornata.

Android: solo per oggi Il Play Store regala agli utenti tante app e giochi a pagamento gratis

In basso potete trovare il solito elenco che provvediamo a redigere tutti i giorni. Qui ci sono app e giochi del Play Store che solo per questa giornata gli utenti Android potranno scaricare gratis. Ovviamente bisogna fare il prima possibile per non perdere l’opportunità.