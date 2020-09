Il titolo di piattaforma di streaming video più utilizzata in assoluto lo detiene senza ombra di dubbio Netflix. Sembra che il colosso americano abbia una verità di film, serie TV e documentari mai visti su nessun altra piattaforma del genere. Inoltre, il passato periodo di lockdown è stato davvero molto produttivo per Netflix tanto che molte serie TV hanno raggiunto un record di ascolti mai visto prima di quel momento. Ci sono alcune di queste serie Tv che rientrano nella cerchia di quelle più visionate in assoluto, tra queste abbiamo After Life, Sex Education e Peaky Blinders. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Netflix: After Life, Sex Education e Peaky Blinders, le nuove puntate

Iniziamo la carrellata di novità parlando di After Life. Sembra che la serie stand up comedian americana ideata da Ricky Gervais abbia avuto molto successo con la sua prima stagione. Infatti, tornerà sicuramente con una seconda stagione, ma ciò avverrà sicuramente nel 2021.

Per quanto concerne Sex Education, la serie TV, seguita in particolar modo da molti adolescenti, ha raggiunto un successo davvero inaspettato da molti. Le riprese hanno ripreso il via da poco tempo e sembra che dovrebbe ritornare su Netflix entro la primavera del 2021. Staremo a vedere.

Infine, parliamo di una delle serie TV che ha riscosso maggior successo di sempre, ossia Peaky Blinders. La fiction ambientata in Inghilterra, a Birmingham, ha interrotto le riprese a causa del Coronavirus. Fortunatamente però, queste sembrano essere ripartite e tutti attendono con ansia il ritorno della sesta stagione, la quale vedrà Tommy Shelby come protagonista assoluto.