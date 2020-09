Netflix è senza dubbio la piattaforma più utilizzata in assoluto per quanto riguarda lo streaming video. Essa conta circa 180 milioni di utenti in tutto il mondo ed è destinata a crescere sempre di più. La varietà di materiale che possiamo trovare sulla piattaforma è davvero notevole, tant’è che nel passato periodo di lockdown gli utenti si sono davvero sbizzarriti e hanno visto numerosi titoli. Tra quelli che vanno per la maggiore abbiamo le serie TV, che hanno sempre novità in serbo per noi. Ce ne sono alcune che sono più visualizzate di altre, tra queste abbiamo Elite, Riverdale, Suburra e Black Mirror. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le novità riguardanti le suddette serie TV.

Elite, Riverdale, Suburra e Black Mirror: le nuove puntate su Netflix

Per quanto riguarda Elite, c’è stata una frenata improvvisa dettata dal Coronavirus che ha fermato in maniera repentina le riprese della serie. Questa dovrebbe tornare a breve sul piccolo schermo con una stagione e altri nuovi personaggi che sostituiranno quelli vecchi. Per Riverdale abbiamo lo stesso discorso. Non è ancora chiara una data di rilascio, ma sembra che dovrebbe tornare anch’essa a breve con le nuove puntate

Per quanto concerne Suburra, la terza stagione sarebbe dovuta arrivare già da alcuni mesi, ma purtroppo, a causa del periodo di lockdown imposto a tutta l’Italia, ci sono stati dei ritardi considerevoli. I nuovi episodi sono attesi per la fine del 2020, ma ancora nulla sembra essere stato confermato.

Concludiamo con Black Mirror. La serie TV viaggia in un alone di incertezza, essendo che il produttore Charlie Brooker sembra avere altri progetti per il futuro: “Al momento sono stato molto impegnato. Non so cosa posso e non posso dire. Al momento non ho lo stomaco di raccontare di una società che va alla deriva, perciò non ci sto lavorando. Sto cercando di portare avanti le mie doti comiche, scrivendo qualcosa che mi faccia ridere”.