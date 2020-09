Nuovi interessanti dettagli stanno venendo fuori su una delle serie più amate e attese dell’ultimo anno, dopo l’interruzione delle riprese a causa dell’emergenza Covid.

Stiamo parlando di Peaky Blinders, serie per cui il pubblico di tutto il mondo sta letteralmente fremendo per conoscere gli sviluppi. La sesta stagione sta avendo vita più travagliata delle altre, ma la lunga attesa sarà ricompensata dalle nuove puntate che si preannunciano strepitose e riprenderanno proprio dal frame in cui Tommy Shelby si ritrova con una pistola puntata alla tempia.

Nuovi personaggi potrebbero subentrare, in particolare una figura femminile di cui non sono stati svelati molti dettagli, e che andrà ad intervenire in maniera rilevante sulle dinamiche della serie.

Le riprese, che hanno ricevuto il via libera da diversi mesi ormai, dovrebbero durarne almeno 4, con 6 mesi di post-produzione successivi. Tutto questo andrà ad incidere notevolmente sulla data di uscita della serie, che potrebbe non arrivare prima dell’estate 2021 (se non addirittura autunno, secondo alcune fonti).

Sex Education, finalmente si torna sul set. Conferme per After Life

Anche Sex Education è in procinto di ricominciare a girare le nuove puntate. Il teen drama che ha portato una ventata d’aria fresca nella programmazione Netflix degli ultimi anni è stato confermato per la quarta stagione, e ora bisognerà solo attendere i tempi tecnici di produzione per vederla sul piccolo schermo.

Contestualmente After Life, la serie TV ideata dallo stand-up comedian Ricky Gervais, ha ottenuto un notevole riscontro in termini di critica e di successo, garantendosi così il rinnovo per la nuova stagione, attualmente in fase di scrittura.