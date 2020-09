Wind sta facendo spazio ad alcune importanti novità nella gestione delle sue opzioni tariffarie e delle condizioni di utilizzo delle offerte. Si inizia a parlare di rimodulazioni scaglionate che sopraggiungeranno per alcuni clienti specifici a partire dalle prossime settimane. Oltre questo pare siano in vista un addio per alcune promozioni attive. Ecco quali sono le ultime decisioni prese dall’operatore arancione.

Wind cambia tutto: rimodulazioni e offerte cancellate da un momento all’altro

Il 23 Settembre, 28 Settembre e 5 Ottobre sono date da segnare in calendario per i clienti Wind Tre. Tante offerte saranno annullate e sostituite da un piano tariffario unico ed inedito chiamato New Basic. Il gestore sta già avvertendo i suoi utenti interessati alla modifica con un apposito SMS.

Un messaggio del tutto identico a quello pervenuto ad alcuni clienti a partire dal 19 Agosto 2020. La normativa, infatti, prevede che l’informativa sopraggiunga almeno 30 giorni prima dell’attuazione delle modifiche. Trattandosi di interventi frazionati nel tempo potreste ricevere l’avviso mancante nel corso di queste ore.

L’interessato che riceve l’informazione ha diritto al recesso gratuito che si ottiene tramite il sito ufficiale oppure attraverso raccomandata, PEC, chiamando il 159, recandosi nei negozi fisici o aderendo all’offerta di un altro operatore.

Quali offerte spariscono

Vediamo al punto della situazione. Le promo Wind disattive sono le seguenti:

Ricaricati con 3

Promo 9000

5 Forever

Summer Power

promo SMS giornaliera

Gente di 3 Offerta Attivazione

Duetto San Valentino

Naviga 3 (TUTTE)

Welcome to Italy

Top Time

Free Time (TUTTE)

Insieme

No Distance

Europe Pass

World Pass

Super SMS

VideoNoi

Ric Mia&Tua Sempre

X-Series (TUTTE)

International 3 (TUTTE)

Notti di 3

3Eurotariff

Internet Pass

Opzione Pupillo Everyday

Bonus Internet

Tua

Raddoppia la Ricarica

Voce e video

ALL-IN International

100 GIGA mensile

100 GIGA Super

5 GIGA per te

Super (TUTTE)

Dopo la fase di passaggio i bonus credito maturati decadranno insieme ai servizi Ricarica Facile e Always ON.

New Basic: cosa offre

La New Basic di WindTre impone un costo di 4 Euro che include 4 Euro di traffico a consumo per le chiamate vocali, chiamate in Italia tariffate a 29 centesimi al minuto senza scatto e tariffazione al secondo, 29 centesimi per SMS e traffico dati a parte per una quota richiesta di 99 centesimi per 1 Giga al giorno. Il credito non utilizzato entro fine mese sarà azzerato con l’offerta che risulterà bloccata in caso di mancata ricarica.