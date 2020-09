Entra nel vivo l’esperienza di Sky WiFi. Sky, che sino a qualche settimana fa in Italia era semplicemente una pay tv, ha completato il suo percorso di trasformazione in media company. Gli utenti, a tal proposito potranno beneficiare ora di offerte valide anche per le reti in Fibra ottica.

Sky WiFi è gratis per sei mesi per i clienti da almeno sei anni

Proprio in estate, in concomitanza con il lancio delle reti, Sky ha anche presentato le prime promozioni legate alla tecnologia della Fibra. Tra queste offerte, si segnalano anche delle iniziative speciali per quegli abbonati della pay tv che hanno mantenuto alto il loro grado di fedeltà. Per costoro, le occasioni legate alla Fibra Ottica sono ancora più vantaggiose.

Avranno diritto a tre mesi gratuiti tutti coloro che hanno un abbonamento attivo alla pay tv da almeno un anno. Ci sono, invece, sei mesi a costo zero per chi risulta cliente di Sky da almeno sei anni.

L’azienda punta molto su questa biunivocità tra il satellitare e la Fibra ottica. Per questa ragione, nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, sempre più promozioni saranno caratterizzata dalla duplice offerte che prevede una sottoscrizioni in ambedue i campi di azione.

Già allo stato attuale, la media company ha lanciato una prima iniziativa che prevede un pacchetto full option con la disponibilità di Sky Tv e della Fibra ottica al costo di 39,99 euro al mese per i primi tre anni. Ovviamente, in presenza della rete internet, la visione del satellitare sarà disponibile attraverso la tecnologia streaming.