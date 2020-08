Sky ha presentato al grande pubblico la sua prima compagnia di telefonia. La vera e principale novità nel campo della telefonia arriva quindi proprio la pay tv che, dopo mesi di rumors ed indiscrezioni, ha lanciato il servizio Sky WiFi. Il nuovo gestore ha deciso di lanciare una sfida ai principali tre grandi operatori, TIM, Vodafone e WindTre, con le prime iniziative legate alle reti di Fibra Ottica.

Sky WiFi, tre offerte per la telefonia fissa per tutti i nuovi clienti

L’offerta base di Sky WiFi si chiama Fibra 100%. Gli utenti che sottoscrivono questa iniziativa pagheranno ogni trenta giorni un costo di 27,90 euro. Nel pacchetto i clienti avranno connessione senza limiti con la velocità della Fibra Ottica (un Gbps) e chiamate a consumo.

La seconda offerta di Sky WiFi è invece Fibra 100% con Ultra WiFi. In questo pacchetto, il gestore garantisce gli stessi servizi dell’offerta base ed integra il tutto con dispositivi WiFi extender. Questa seconda tariffa è particolarmente utile per i clienti che hanno la necessità di portare il segnale internet in luoghi remoti dell’appartamento o della propria abitazione. Il costo di questa promozione si attesta sui 32,90 euro ogni trenta giorni.

La promozione più completa, la terza, di Sky WiFi resta Fibra100% con Ultra Wifi + Voce Unlimited. Il costo dell’iniziativa in questo caso sarà di 37,90 euro. In aggiunta a tutti i servizi ora citati, i clienti potranno anche beneficiare in quest’occasione di chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Per questa tariffa, così come per le altre, Sky WiFi garantisce anche primi tre mesi a costo zero.