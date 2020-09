IPTV: ecco il reato di incauto acquisto, le multe sono altissime

La pirateria sta ritornando in grande stile visto il ritorno dei campionati di calcio e dello sport in generale a partire da questo mese di settembre. Ovviamente il metodo migliore di trasmissione adoperato è l’IPTV, con la quale in molti hanno già un abbonamento attivo.

La legge però si sta attivando nel miglior modo possibile per provare a risalire alle reti, in modo da eliminare per non favorire lo sviluppo della pirateria stessa. Gli utenti però continuano a sottoscrivere nuovi accordi, senza sapere che potrebbero finire in guai molto seri viste le disposizioni appena attivate.

IPTV: adesso si rischia veramente tanto visto che le multe non sono mai state così alte

Quelli che usano l’IPTV non sono coscienti del fatto che prima o poi potrebbero finire in seri guai. La legge infatti ha disposto delle multe di migliaia di euro per coloro che vengono beccati in flagranza di reato di incauto acquisto. Eccone i termini:

“Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a 10 €. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare e ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza“.